Целительная Глюкоза

Глюкоза - впервые научным путем была изобретена в 1802 году английским ученым Уильям Проутом. Другое название глюкозы - виноградный сахар. Наравне с тем, что глюкога полезна для всего организма, она также важна и для нервной системы.

Она ускоряет реакцию организма в физической, эмоциональной и стрессовой ситуациях. Мозговые клетки и эритроциты в крови в основновном питаются глюкозой. Люди, занимающиеся вычислениями, аналитикой и умственной работой должны потреблять больше глюкозы, так как их работа требует большей энергии.