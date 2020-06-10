Целительная Глюкоза
Глюкоза - впервые научным путем была изобретена в 1802 году английским ученым Уильям Проутом. Другое название глюкозы - виноградный сахар. Наравне с тем, что глюкога полезна для всего организма, она также важна и для нервной системы.
Она ускоряет реакцию организма в физической, эмоциональной и стрессовой ситуациях. Мозговые клетки и эритроциты в крови в основновном питаются глюкозой. Люди, занимающиеся вычислениями, аналитикой и умственной работой должны потреблять больше глюкозы, так как их работа требует большей энергии.
Также она полезна и для людей, занимающихся спортом, так как она напрямую питает мышцы. При понижении уровня глюкозы в крови организм сталкивается с трудностями. Насколько кислород важен для легких, настолько же глюкоза важна для организма человека. При понижении уровня глюкозы в крови тело ослабевает, ухудшается питание мозга и возникает слабость. Поэтому и нужно держать потребление глюкозы в норме.
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