Азербайджан возобновляет внутренние авиарейсы

Азербайджан возобновляет реализацию внутренних авиарейсов.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы ведомства Ибрагим Мамедов.

По его словам, рейсы начнут выполняться с 15 июня.

"На первоначальном этапе будут возобновлены полеты в Нахчыван и обратно. Они будут происходить дважды в неделю по особым правилам и графику. Подробности будут оглашены на специальном брифинге в четверг", - добавил Мамедов.