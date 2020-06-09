https://news.day.az/society/1242892.html Азербайджан возобновляет внутренние авиарейсы - НАЗВАНА ДАТА
Азербайджан возобновляет внутренние авиарейсы - НАЗВАНА ДАТА
Азербайджан возобновляет реализацию внутренних авиарейсов.
Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы ведомства Ибрагим Мамедов.
По его словам, рейсы начнут выполняться с 15 июня.
"На первоначальном этапе будут возобновлены полеты в Нахчыван и обратно. Они будут происходить дважды в неделю по особым правилам и графику. Подробности будут оглашены на специальном брифинге в четверг", - добавил Мамедов.
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