Ибрагим Мамедов: Сегодня 130 человек были доставлены с территории Дагестана в Азербайджан

"Сегодня 130 человек были доставлены с территории Дагестана в Азербайджан".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что до сегодняшнего дня из Дагестана доставлены 503 человека: "Из Нью-Йорка азербайджанцы будут доставляться с 10 июня . В то же время готовится график чартерного рейса".