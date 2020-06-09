В дни строгого карантинного режима серьезных негативных ситуаций не наблюдалось - TƏBİB
"В конце прошлой недели Оперативный штаб принял решение о запрете на выход из дома. Эти решения были приняты на основе анализа и показателей".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что граждане проявили солидарность в этом вопросе: "За исключением некоторых деталей, мы не наблюдали серьезных негативных явлений как в период с момента принятия решения до конца недели, так и в субботу и воскресенье".
Председатель TƏBİB сказал, что очереди за хлебом, хоть и небольшие, но наблюдались: "Верим, что благодаря опыту мы не столкнемся с такими ситуациями. Граждане продемонстрировали серьезную солидарность, в частности, в субботу и воскресенье. Мы верим, что продемонстрируем эту солидарность и на следующей неделе, и, что уровень заражения будет снижен".
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