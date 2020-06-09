По уровню инфицирования Сальян, Кюрдамир, Евлах и Исмаиллы отнесены к оранжевой зоне

"По уровню инфицирования Сальян, Кюрдамир, Евлах и Исмаиллы тоже отнесены к оранжевой зоне".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что на этой неделе пятница не будет коротким рабочим днем для государственных учреждений: "А в субботу мы рекомендуем нашим 65-летним гражданам не выходить из дома".