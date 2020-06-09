Полный список ограничений в Баку и других городах Азербайджана на эти выходные

С 00.00 14 июня в Баку, Гяндже, Сумгайыте, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах до 06.00 16 июня вводится режим жесткого карантина.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы ведомства Ибрагим Мамедов.

Гражданам будет запрещено покидать свои дома с 00.00 14 июня до 06.00 16 июня.

Работать продолжат:

- госструктуры и другие огранизации, список которых будет составлен Кабмином;

- больницы и предприятия скорой медицинской помощи;

- предприятия социальных услуг;

- коммунальные службы;

- предприятия по производству и обеспечению электроэнергией;

- предприятия мелиорации и водного хозяйства

- услуги связи

- телерадиокомпании, в том числе операторы кабельного телевидения;

- грузоперевозки всеми видами транспорта;

- предприятия, занимающиеся обеспечением работы трубопроводной инфраструктуры;

- предприятия, чья деятельность не может быть приостановлена по производственно-техническим причинам;

- добыча, продажа, хранение и переработка нефти и газа;

- предприятия, оказывающие услуги по обеспечению безопасности на объектах, приостановивших работу

- предприятия, занимающиеся производством хлеба

Всем остальным гражданам запрещается покидать места их проживания в указанное время.

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В порядке исключения покидать жилище разрешается:

- при непосредственной опасности для жизни и здоровья (при этом неотложная помощь будет оказываться бригадами скорой помощи).

- для участия в похоронах близкого родственника (с этой целью разрешается использовать личный транспорт).

Передвижение всех видов транспорта, кроме карет скорой помощи, спецтехники, и служебных автомашин структур, чья работа в карантин разрешается, будет запрещено.

Для получения разрешения на покидание жилья в случае опасности или для участия в похоронах нужно будет получить разрешение, позвонив на горячую линию 102 - службу управления служебными частями МВД.

Сотрудники тех учреждений и объектов, которым разрешено будет работать на выходных, смогут покидать свои дома, если их работодатели внесут необходимые данные в портал электронных разрешений icaze.e-gov.az.



Контроль за соблюдением карантинного режима возложен на МВД Азербайджана.