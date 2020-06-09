https://news.day.az/society/1242903.html Рамин Байрамлы: Лекарства для страдающих хроническими заболеваниями и детей можно приобрести в аптеках уже сейчас
Рамин Байрамлы: Лекарства для страдающих хроническими заболеваниями и детей можно приобрести в аптеках уже сейчас
"Лекарства для страдающих хроническими заболеваниями и детей можно приобрести в аптеках уже сейчас".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы отметил, что служба скорой помощи будет оказывать услуги в этой сфере в случае возникновения необходимости.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре