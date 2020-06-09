Для участия в похоронах близких родственников в воскресенье и понедельник граждане должны получить разрешение в МВД

С 00:00 14 июня до 06:00 14 июня 2020 года граждане могут покинуть места проживания в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах в случае возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью, а также при необходимости обращения за медицинской помощью лишь на автомобилях скорой помощи, а также для участия в похоронах близких родственников, получив разрешение в колл-центре службы управления дежурными частями 102 Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.