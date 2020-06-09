Лица, нарушающие требования особого карантинного режима, несут административную и уголовную ответственность

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской республики предупредил граждан.

Как сообщает Day.Az, в принятом штабом решении говорится, что за нарушение требований особого карантинного режима физические, юридические и должностные лица несут административную и уголовную ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики.

Отметим, проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, и с учетом динамики распространения вируса принято решение о продлении особого карантинного режима в стране до 00:00 1 июля 2020 года. В целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также минимизации возможных последствий 14 июня 2020 года с 00:00 до 06:00 на территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов будет введен усиленный карантинный режим.