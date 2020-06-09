Завтра чартерным рейсом из Нью-Йорка в Баку будут доставлены 210 граждан Азербайджана

"Доставка граждан в нашу страну из-за рубежа продолжается поэтапно".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что 10 июня 210 человек будут доставлены в Баку рейсом Нью-Йорк-Баку: "Кроме того, готовится график чартерных рейсов из-за рубежа на период с 10 по 30 июня. Подготовка находится на завершающей стадии".