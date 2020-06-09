https://news.day.az/society/1242908.html Завтра чартерным рейсом из Нью-Йорка в Баку будут доставлены 210 граждан Азербайджана
Завтра чартерным рейсом из Нью-Йорка в Баку будут доставлены 210 граждан Азербайджана
"Доставка граждан в нашу страну из-за рубежа продолжается поэтапно".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.
Он отметил, что 10 июня 210 человек будут доставлены в Баку рейсом Нью-Йорк-Баку: "Кроме того, готовится график чартерных рейсов из-за рубежа на период с 10 по 30 июня. Подготовка находится на завершающей стадии".
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