В результате принимаемых мер число летальных исходов среди больных коронавирусом удается свести к минимуму.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 487 больных коронавирусом, из которых 136 человек находятся в реанимационном отделении.

"Есть и люди, чьи результаты тестов на коронавирус оказались негативными, однако у них наблюдаются характерные для этого вируса клинические симптомы. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Их лечат в соответствии с протоколом COVİD-19", - добавил Байрамлы.