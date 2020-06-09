В Азербайджане больных коронавирусом без симптомов могут лечить в домашних условиях

"Клиника заболевания постепенно ухудшается".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, возможно, будет принято решение о лечении асимптоматичных больных в домашних условиях: "На сегодняшний день всех больных лечили в больницах. Подготовлены специальные аппликации, просветительские материалы в связи с лечением асимптоматичных больных в домашних условиях. Больные, результаты тестов которых оказались положительными, могут выйти из дома и заразить других людей. Поэтому такие больные должны будут подписать дисциплинарные листки. Пока мы имеем возможность лечить таких больных".