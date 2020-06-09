"Неношение масок на поминках становится причиной массовых заражений".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в Сальяне 12 женщин заразились коронавирусом на поминках: "Хочу обратиться к представителям частного сектора в Габалинском и Исмаиллинском районах, если есть жители из сел с высоким показателем заражения, они должны соблюдать 14-дневный карантин".