https://news.day.az/society/1242913.html Неношение масок на поминках становится причиной массовых заражений
Неношение масок на поминках становится причиной массовых заражений
"Неношение масок на поминках становится причиной массовых заражений".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что в Сальяне 12 женщин заразились коронавирусом на поминках: "Хочу обратиться к представителям частного сектора в Габалинском и Исмаиллинском районах, если есть жители из сел с высоким показателем заражения, они должны соблюдать 14-дневный карантин".
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