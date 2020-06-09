В Азербайджане среди больных коронавирусом растет число молодых людей.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, раньше в тяжелом состоянии находились больные коронавирусом, страдающие от сопутствующих заболеваний.

"Но, к сожалению, теперь это заболевание тяжело переносят и молодые люди. Среди них есть и наши коллеги - врачи", - сказал Байрамлы.