В ближайшие недели ограничения могут быть введены лишь в воскресные дни

Правительством принято решение не применять ужесточенный карантинный режим в следующую субботу.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

"А воскресенье оставить для отдыха граждан. Однако в таких правилах, которые будут применяться на следующей неделе, может быть применен ряд ограничений для минимизации контактов в воскресенье. В связи с правилами следующей недели будет предоставлена дополнительная информация", - отметил он.