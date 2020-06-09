https://news.day.az/society/1242919.html В ближайшие недели ограничения могут быть введены лишь в воскресные дни
В ближайшие недели ограничения могут быть введены лишь в воскресные дни
Правительством принято решение не применять ужесточенный карантинный режим в следующую субботу.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
"А воскресенье оставить для отдыха граждан. Однако в таких правилах, которые будут применяться на следующей неделе, может быть применен ряд ограничений для минимизации контактов в воскресенье. В связи с правилами следующей недели будет предоставлена дополнительная информация", - отметил он.
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