https://news.day.az/society/1242924.html В Азербайджане остается под запретом проведение свадеб - официально
В Азербайджане остается под запретом проведение свадеб - официально
"Предыдущее решение, принятое в связи со свадьбами, остается в силе".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, проводить свадьбы пока не разрешается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре