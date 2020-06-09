В Азербайджане остается под запретом проведение свадеб

"Предыдущее решение, принятое в связи со свадьбами, остается в силе".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, проводить свадьбы пока не разрешается.