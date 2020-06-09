Оперштаб посоветовал лицам с хроническими заболеваниями заранее приобрести лекарства

Лица с хроническими заболеваниями могут приобрести лекарства заранее. Мы не ожидаем возникновения каких-либо проблем в связи с этим в период жесткого режима карантина.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, таких проблем не наблюдалось и на прошлой неделе.

"Мы ожидаем, что проблем в связи с этим не будет и на этой неделе. Не допуская случаев злоупотребления, граждане могут обращаться в службу скорой помощи. Проведенный анализ показывает, что на прошлой неделе наблюдались случаи злоупотребления услугами скорой помощи. Если не допускать их, то в период жесткого режима карантина не будет расти и число обращений в службу скорой помощи", - подчеркнул Рамин Байрамлы.