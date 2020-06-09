Оперативный штаб о том, кому разрешено пользоваться на личным автомобилем в эти выходные

Лицам, деятельность которых разрешена в период жесткого карантина на этой неделе, смогут использовать личные автомобили.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, личные автомобили также смогут использовать лица, которые намерены принять участие в похоронной церемонии близкого родственника.

"Помимо вышеуказанных лиц, всем остальным использование личного транспорта запрещено", - подытожил Ибрагим Мамедов.