https://news.day.az/society/1242967.html Оперативный штаб о том, кому разрешено пользоваться на личным автомобилем в эти выходные
Оперативный штаб о том, кому разрешено пользоваться на личным автомобилем в эти выходные
Лицам, деятельность которых разрешена в период жесткого карантина на этой неделе, смогут использовать личные автомобили.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, личные автомобили также смогут использовать лица, которые намерены принять участие в похоронной церемонии близкого родственника.
"Помимо вышеуказанных лиц, всем остальным использование личного транспорта запрещено", - подытожил Ибрагим Мамедов.
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