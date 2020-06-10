В Сумгайыте в жилом здании произошло обрушение

На горячую линию "102" МЧС поступила информация об обрушении в заселенном вынужденными переселенцами двухэтажном недостроенном здании в 12-м микрорайоне города Сумгайыт (на пересечении улиц Черкассы и Кероглу) и ранении одного человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место происшествия были привлечены бригады спасателей, о происшествии были проинформированы соответствующие госструктуры.

При изучении оперативной обстановки на месте происшествия выяснилось, что в подъезде здания обрушилась лестница, в результате чего госпитализирована пострадавшая Джафарова Гюльханым Рамазан гызы 1967 г.р.

В результате спасательных мер и других неотложных работ эвакуировано 5 жильцов (включая 4 детей), оказавшихся в беспомощном состоянии, на участке обеспечена безопасность.

ХХХ

01:26

В Сумгайыте, в двухэтажном здании, заселенном вынужденными переселенцами из Губадлинского района, обрушилась бетонная плита.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в 12-м микрорайоне города, на улице Черкассы.

В результате происшествия пострадали 2 человека. Госпитализированы Идрак Гусейнов 1970 г.р. и Гюльханым Джафарова 1967 г.р.

На место происшествия привлечены спасатели, жильцы эвакуируются из здания.

Выясняются причины обрушения.