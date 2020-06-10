МВД объяснило, где можно выгуливать собак

МВД объявило условия разрешений на выгул собак во время строгого карантинного режима.

Как передает Day.Az, начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что собакам не разрешается гулять в парках и бульварах.

"Выгуливать собак на бульваре будет запрещено. Гражданин, который держит собаку в квартире, может вывести ее гулять только во двор здания, где он проживает. Причем, это должно продолжаться недолго".

Напомним, что с 00.00 14 июня в Баку, Гяндже, Сумгайыте, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах до 06.00 16 июня вводится режим жесткого карантина.