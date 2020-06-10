https://news.day.az/society/1243073.html В Баку в автобусах временно отключили кондиционеры - из-за коронавируса
В Баку в автобусах временно отключили кондиционеры - из-за коронавируса
Из-за наличия систем циркуляции воздуха, работа кондиционеров в автобусах будет ограничена.
Об этом сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве.
Отмечается, что циркуляция воздуха внутри автобуса повышает риск распространения инфекции COVID-19.
Напомним, что с 00.00 14 июня в Баку, Гяндже, Сумгайыте, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах до 06.00 16 июня вводится режим жесткого карантина.
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