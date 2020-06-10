Вынужденных переселенцев из обрушившегося здания в Сумгайыте поселят в новый жилой комплекс

Исполнительная власть города Сумгайыт распространила информацию о происшествии в недостроенном здании.

Как сообщили Day.Az в ИВ, в этом здании начались ремонтные работы:

"В подъезде заселенного вынужденными переселенцами двухэтажного недостроенного здания в 12-м микрорайоне города Сумгайыт (на пересечении улиц Черкасской и Кероглу) обрушилась лестница. В результате пострадал один житель, ему была оказана медицинская помощь, после чего его выписали. В настоящее время продолжаются ремонтно-строительные работы. Как вам известно, в Сумгайыте началось строительство новых жилых кварталов для вынужденных переселенцев. Уже переселено около 2 тысяч семей, процесс продолжается. Живущие в этом здании вынужденные переселенцы также будут переселены в новый жилой комплекс в этом году".