Впервые в Азербайджане экзамены проходят в карантинном формате

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит выпускные экзамены на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, учащиеся в этом году сдают экзамены в медицинской маске, которая плотно должна прикрывать нос, рот и подбородок. Согласно правилам, маску запрещается снимать в течение всего экзамена, который стартовал в 11:00.

Стоит отметить, что перед входом в экзаменационный зал проверяется температура.

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