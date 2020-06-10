В Баку перевернулся BMW, водитель погиб

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Нобеля автомобиль марки BMW, управляемый жителем города Баку Тофиг Муталлимов (2 000 г.р.), потерял управление и перевернулся.

В результате происшествия водитель и его пассажир Миришли Гахраман Тарлан оглу (2004 г.р.) были госпитализированы с тяжелыми телесными повреждениями, водитель в больнице скончался.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК.