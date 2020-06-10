https://news.day.az/society/1243093.html В Баку перевернулся BMW, водитель погиб
В Баку перевернулся BMW, водитель погиб
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Нобеля автомобиль марки BMW, управляемый жителем города Баку Тофиг Муталлимов (2 000 г.р.), потерял управление и перевернулся.
В результате происшествия водитель и его пассажир Миришли Гахраман Тарлан оглу (2004 г.р.) были госпитализированы с тяжелыми телесными повреждениями, водитель в больнице скончался.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК.
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