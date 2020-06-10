Минэкологии выразило недовольство по поводу сжигания полей
Для сжигания полей после сбора урожая зерновых нет никакого научного основания.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.
По его словам, в результате пожара повреждается формирующийся годами и считающийся для культур "кладовой пищи" слой гумуса.
"Фермер неосознанно или осознанно сжигает эту "кладовую" якобы для следующего года. В результате в следующем году это становится причиной снижения урожайности", - сказал Алиев.
Отметив, что Азербайджан является страной, где мало лесов, замминистра уточнил, что зеленью покрыта 11,8 процента территории страны, а 85 процентов вышеуказанной территории - горная местность.
"Следует учесть, что при возникновении пожаров в горных местностях, технике крайне сложно работать в таких условиях из-за ландшафта. В лесах Азербайджана есть 435 видов деревьев и кустов. Из них 70 видов встречаются только в в этой стране. Тот факт, что такие ценные ресурсы уничтожаются по вине какого-либо безответственного человека, должен беспокоить каждого гражданина Азербайджана. Мы обращаемся ко всему населению с просьбой осуществлять контроль в данной области", - подчеркнул Алиев.
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