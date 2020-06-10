В Азербайджане установится жаркая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный, передает в среду Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22, днем - 30-35, в Баку ночью - 19-21, днем - 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 30-40 процентов.

В регионах Азербайджана 11 июня в основном без осадков, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах пройдут грозы, ожидаются кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 33-38, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове в четверг ожидается стабильная погода, что благоприятно для метеочувствительных людей.