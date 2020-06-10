Названо количество детей, окончивших дошкольное образование в Азербайджане

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных школах республики IX классы окончат 119 852, XI классы - 80 646 учащихся.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявили в Министерстве образования.

Так, в 2019-2020 учебном году 5855 групп дошкольного образования в 3256 общеобразовательных школах республики окончил 107911 ребенок.

По прогнозам, в 2020-2021 учебном году в I классы общеобразовательных школ республики будут приняты 165 511 детей.