Важные отличия жесткого карантинного режима на этой неделе от предыдущей

После анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVİD-19, а также с учетом числа инфицированных, динамики распространения заболевания, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о продлении особого режима карантина до 00:00 1 июля 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по последним данным, в целом на сегодня выявлен 8 191 случай инфицирования коронавирусом. В больницах особого режима сейчас продолжается лечение 3 487 человек.

Согласно нынешнему постановлению Оперативного штаба, с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года жителям Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов будет запрещено покидать места своего проживания и нахождения, за исключением передвижения сотрудников структур, деятельность которых разрешена, а также граждан для участия в церемонии похорон близких родственников.

Если в период жесткого карантина, введенного на прошлых выходных, сотрудникам организаций и структур, деятельность которых была разрешена, позволялось передвигаться на служебных автомобилях этих учреждений, то на этой неделе данное ограничение смягчено. Теперь сотрудники вышеуказанных структур смогут приезжать на работу на личном автомобиле. Помимо этого, личным автомобилем смогут воспользоваться и лица, которые намерены принять участие в церемонии похорон близкого родственника.

Согласно новому постановлению, работники хлебозаводов смогут выйти на работу уже с 16:00 15 июня.

Как сообщил Trend пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов, в условиях ужесточения карантина в прошедшие выходные проблем в снабжении хлебом не наблюдалось: "Однако Оперативный штаб постановил, что работники хлебозаводов могут выйти на работу уже с 16:00 15 июня, чтобы на следующий день магазины были обеспечены хлебом".

Очередное нововведение в нынешнем постановлении Оперативного штаба связано с выгулом домашних питомцев.

Как сообщил Trend глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов, при этом выгуливать собак в парках и на бульваре будет запрещено: "Граждане смогут выгуливать своих питомцев только около места своего проживания, и в течение короткого отрезка времени. Сотрудники полиции принимают и будут принимать все необходимые меры для контроля за соблюдением требований режима карантина, введенного Оперативным штабом".