В Азербайджане выявлено 339 новых случаев заразившихся коронавирусом, 114 вылечившихся, 4 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в стране выявлены 8 530 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 4 720, скончались 102 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 708 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 356 032 теста.