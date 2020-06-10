https://news.day.az/society/1243218.html В Азербайджане выявлено 339 новых случаев заразившихся коронавирусом, 114 вылечившихся, 4 скончались
В Азербайджане выявлено 339 новых случаев заразившихся коронавирусом, 114 вылечившихся, 4 скончались
В Азербайджане выявлено 339 новых случаев заразившихся коронавирусом, 114 вылечившихся, 4 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в стране выявлены 8 530 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 4 720, скончались 102 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 708 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 356 032 теста.
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