В Азербайджане около 20 абитуриентов не были допущены на экзамены

Около 20 учащихся (абитуриентов) и два контролера не были допущены на сегодняшние выпускные экзамены в связи с высокой температурой, двое были выведены из зала в связи с тем, что у них были найдены мобильные телефоны, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Сегодня были проведены выпускные (приемные) экзамены по уровню общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Участникам разрешалось входить в здание, где проходил экзамен, только в медицинских масках. Экзаменационный персонал был обеспечен защитными средствами - спецодеждой, перчатками, защитным экраном для лица, медицинской маской. Все здания были продезинфицированы.

Для пропуска в здание для участников экзамена было установлено разное время. В здание можно было пройти по очереди с соблюдением социальной дистанции.

Температура измерялась при входе в здание, использовались необходимые дезинфицирующие средства.

Одному человеку все же удалось пронести телефон, он сфотографировал вопросник и распространил его после экзамена в соцсетях. Личность нарушителя была установлена, и его результаты экзамена были аннулированы. Были проведены разъяснительные работы с контролером и сотрудником пропускного пункта.

Среди сдающих экзамен были лица, у которых обнаружились недочеты в документах, забывшие декларацию о здоровье, пришедшие с копией удостоверения личности, и другие.

Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ работал оперативный штаб, периодически поддерживающий связь со зданиями и контролировавший ход экзамена.

С 11 июня начнется обработка экзаменационных протоколов и вопросников.

Результаты выпускных экзаменов девятиклассников, приемных экзаменов в колледжи и экзамена по азербайджанскому языку будут объявлены в ближайшие 5 дней.

Результаты выпускных экзаменов 11-х классов планируется объявить в течение 3 недель, поскольку проверка открытых тестовых заданий требует длительного времени.