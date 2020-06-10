Уголовное дело бывшего сотрудника прокуратуры направлено в суд

Изучены поступившие в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре материалы о незаконных действиях бывшего сотрудника Следственного управления по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры Орхана Гаджиева.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате расследования были установлены обоснованные подозрения в злоупотреблении им должностными полномочиями при исполнении обязанностей прокурора отдела криминалистики следственного управления по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры в 2015-2018 годах и присвоении обманным путем 5 000 манатов, принадлежавших родственнику потерпевшего, якобы для организации расследования и задержания обвиняемого.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.3 (мошенничество с использованием служебного положения) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Орхан Гаджиев привлечен в качестве обвиняемого и ему предъявлено обвинение по указанным статьям Уголовного кодекса.

Расследование по уголовному делу завершено и 10 июня 2020 года было направлено для рассмотрения в Насиминский районный суд.