В Азербайджане объявлен в розыск мужчина, обвиняемый в захвате заложников

Правоохранительные органы Азербайджана объявили в розыск мужчину, обвиняемого в захвате заложников.

Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Главного управления полиции города Баку.

В сообщении отмечается, что житель города Баку Абасов Асиф Рагиф оглу обвиняется по статьям 215.2.1 (захват заложника - совершенное группой лиц по предварительному сговору), 215.2.3 (захват заложника - с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), 215.2.4 (захват заложника - с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 215.2.7 (захват заложника - в отношении двух или более лиц) и 215.2.8 (захват заложника - из корыстных побуждений) УК и по решению суда объявлен в розыск.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию продолжаются.