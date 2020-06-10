https://news.day.az/society/1243254.html БТА об ограничении использования кондиционеров в автобусах
БТА об ограничении использования кондиционеров в автобусах
Учитывая риск распространения инфекции COVID-19, вводится ограничение на эксплуатацию систем охлаждения в общественном транспорте, в объектах общепита.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Отмечается, что согласно рекомендации TƏBİB, основной целью данного шага является защита здоровья населения. Потому что система охлаждения в автобусах циркулирует воздух внутри, что увеличивает риск распространения вируса.
БТА просит пассажиров относиться к данному вопросу с пониманием.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре