БТА об ограничении использования кондиционеров в автобусах

Учитывая риск распространения инфекции COVID-19, вводится ограничение на эксплуатацию систем охлаждения в общественном транспорте, в объектах общепита.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Отмечается, что согласно рекомендации TƏBİB, основной целью данного шага является защита здоровья населения. Потому что система охлаждения в автобусах циркулирует воздух внутри, что увеличивает риск распространения вируса.

БТА просит пассажиров относиться к данному вопросу с пониманием.