В Азербайджане изменили правила взятия под карантинный контроль

Кабинет министров внес изменения в "Правила взятия на территории Азербайджанской Республики под карантинный контроль в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем".

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Лица, нарушающие карантинный режим, будут нести ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Азербайджана.

Отметим, что ранее нарушители карантинного режима привлекались к ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях.