https://news.day.az/society/1243262.html В Азербайджане изменили правила взятия под карантинный контроль - Решение Кабмина
В Азербайджане изменили правила взятия под карантинный контроль - Решение Кабмина
Кабинет министров внес изменения в "Правила взятия на территории Азербайджанской Республики под карантинный контроль в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем".
Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
Лица, нарушающие карантинный режим, будут нести ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Азербайджана.
Отметим, что ранее нарушители карантинного режима привлекались к ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях.
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