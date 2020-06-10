https://news.day.az/society/1243295.html "Не могу говорить, задыхаюсь" - Репортаж из спецбольницы для больных коронавирусом - ВИДЕО
"Не могу говорить, задыхаюсь" - Репортаж из спецбольницы для больных коронавирусом - ВИДЕО
Со времени возникновения злополучного COVID-19 люди задаются вопросами: "Где и как лечатся больные с коронавирусом, как протекают симптомы, что происходит с больными, когда их состояние ухудшается и т.д."
Как передает Day.Az, сотрудники ARB TV побывали в больнице, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом.
Day.Az представляет вашему вниманию данные кадры:
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