"Не могу говорить, задыхаюсь"

Со времени возникновения злополучного COVID-19 люди задаются вопросами: "Где и как лечатся больные с коронавирусом, как протекают симптомы, что происходит с больными, когда их состояние ухудшается и т.д."

Как передает Day.Az, сотрудники ARB TV побывали в больнице, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом.

Day.Az представляет вашему вниманию данные кадры: