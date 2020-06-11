Сегодня ГЭЦ проведет очередные выпускные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, на сегодняшних экзаменах предусмотрено участие 17021 человека, а в целом - 42618 учащихся (абитуриентов).

Экзамены начинаются в 11:00. Допуск завершается за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.

Отметим, что с целью предотвращения массовости и близкого контактирования для участников экзамена определено различное время входа в экзаменационное здание, и в пропускном листе каждого участника экзамена указано назначенное время. К зданию, где проходит экзамен, абитуриенту необходимо явиться в указанное в пропускном листе время.

Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (полностью закрыв область носа, рта и подбородка). Снимать маску запрещено, и она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса. В рамках мер предосторожности будут использованы электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.

Напомним, что для проведения экзаменов 10 и 11 июня в 39 городах и районах выделены 197 зданий, 3284 экзаменационных залов, 197 общих руководителей экзаменов, 538 руководителей экзаменов, 4266 преподавателей-контролеров и 393 других сотрудников.