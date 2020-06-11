Статистика заражения коронавирусом по регионам Азербайджана

Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на koronavirusinfo.az, по Баку показатель составляет50%.

На последующих местах Гянджа-Газах - 12,5%, Абшерон - 11,6%, Аран - 9,3%, Лянкяран - 7,3%, ввезенные из-за рубежа - 3,4%, Шеки-Загатала - 1,7%, Губа-Хачмаз - 1,4%, Верхний Карабах - 1,1%, Нагорный Ширван - 1,6%, Нахчыванская Автономная Республика - 0,05%.

Что касается районов Баку, самый высокий показатель зафиксирован в Сабунчинском (12,4%), Ясамальском и Бинагадинском (12,3%) районах. В Хатаинском районе этот показатель составляет 11,6%, Насиминском - 11%, Сураханском - 9,4%, Наримановском - 9,1%, Низаминском - 7,2%, Гарадагском - 7%, Хазарском - 4,4%, Сабаильском - 3%, Пираллахинском - 0,3%.

Среди зараженных 5% в возрасте 0-9 лет, 6% - 10-19 лет, 14% - 20-29 лет, 18% - 30-39 лет, 15% - 40-49 лет, 21% - 50-59 лет, 16% - 60-69 лет, 4% - 70-79 лет, 2% - свыше 80 лет.

Сегодня в Азербайджане в целом8 530 человек заражены вирусом. Среди них 4 720 выздоровели, 102 - скончались. 3 708 - активные больные коронавирусом, в целом проведено 356 032 теста.