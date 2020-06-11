В Баку выявлены кафе, нарушившие режим карантина

В Бинагадинском районе Баку выявлены объекты, нарушившие правила соблюдения социальной дистанции, условий превентивных мер, что в целом нарушает правила карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате проведенных сотрудниками 6 и 40-го отделов, пост-патрульной службы полиции Бинагадинского РУП мероприятий владельцы и посетители кафе "Фахралы" (поселок Сулутепе), "Шуша" (поселок Баладжары) были привлечены к административной ответственности.

В целом задержаны 7 человек. В соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках владелец кафе "Шуша" оштрафован на 1500 манатов, остальные - на 100 манатов.