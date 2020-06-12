Лечение больных коронавирусом в Азербайджане находится под полным контролем

Меры по борьбе с пандемией, примененные в Азербайджане, продолжают получать положительные отклики международных организаций и специалистов. Продуманность, слаженность и эффективность работы системы здравоохранения, государственных структур в этом направлении стала примером для многих стран. Помимо других плюсов, одной из отличительных черт кампании по нераспространению вируса в Азербайджане является то, что все зараженные лечатся в больницах. Самоизоляция и домашнее лечение с самого начала были отклонены, так как не позволяют держать ситуацию под контролем.

На эти моменты обратил внимание Президент Ильхам Алиев, на днях принявший участие в открытии двух модульных больниц в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района.

Азербайджан является одной из немногих стран в мировой масштабе, где все инфицированные коронавирусом получают лечение в медицинских учреждениях, отметил глава государства. Между тем, во многих странах люди, подвергшиеся заражению и болеющие без симптомов, лечатся в домашних условиях, что создает угрозу их здоровью. В Азербайджане низкий показатель смертности от коронавируса связан именно с тем, что все инфицированные больные принимаются в медицинские учреждения, где им оказывается необходимый уход, подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Комментируя Day.Az значение такого подхода Азербайджана, руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), член Оперативного штаба при Кабинете министров Васиф Алиев отметил, что этот подход наиболее верный.

Во многих странах мира болеющие коронравирусом бессимптомно, находятся на самоизоляции и не помещаются в больницу. Где-то это было связано с большим числом инфицированных и отсутствием мест в лечебных учреждениях. В отличие от них, в Азербайджане каждый, чей тест дал положительный результат, отправляется на стационарное лечение. Если кто-то и остался дома, то это только те, кто не обращался к врачам, сказал Васиф Алиев.

"В последнее время в связи с ростом заражаемости наблюдалась некоторые опасения насчет количества коек в больницах, но государство было готово к такому развитию ситуации, запланировав открытие модульных больниц. Четыре из них уже открыты, всего будет построено десять. В настоящее время назначается медперсонал этих больниц, и в скором времени они будут переданы для лечения больных коронавирусом. Кроме того, деревня атлетов переведена в больничный режим, и на сегодня там лечатся около двух тысяч больных. В зависимости от того, легко или тяжело переносит пациент инфекцию, решается вопрос размещения его в больнице", - отметил наш собеседник.

Представитель TƏBİB подчеркнул, что как и глава государства врачи являются сторонниками размещения в лечебных учреждениях всех граждан с положительным тестом на коронавирус. Это необходимо, чтобы держать ситуацию под контролем.

Что касается жесткого карантина, то он вводится попеременно для того, чтобы не было всплеска заболеваемости, при котором ситуация может выйти из-под контроля, и тогда уже многим придется лечиться на дому. Пока же в больницах Азербайджана достаточно мест для размещения больных, а открывшиеся модульные клиники на 200 коек каждая исключат возможность возникновения проблем, сказал Васиф Алиев.

Лейла Таривердиева