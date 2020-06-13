Требования полиции необходимо соблюдать

- в эти дни они охраняют не только наш покой, но и здоровье

Не подчиняться требованиям полиции и тем более бросать предметы домашнего обихода в сотрудников полиции, которые следили за порядком в дни усиленного режима карантина, неприемлемо.

Об этом Day.Az сказала председатель Общественного объединения "Женщины XXI века" Махира Амиргусейнова.

Она отметила, что для демократического развития общества требуется безоговорочное соблюдение законов и решений и это предотвратит повторение негативных явлений в социуме.

"В этом контексте стоит задуматься о недавних событиях в Ясамале. Граждане беспрекословно должны подчиняться закону. Работа полиции заключается в том, чтобы охранять правопорядок. Защищать закон равнозначно защите людей. Функция полиции состоит как раз в том, чтобы побуждать нарушающих людей законы действовать в соответствии с требованиями", - подчеркнула Амиргусейнова.

По мнению председателя, инцидент в Ясамале произошел из-за непослушания гражданина. Игнорирование законных требований полиции, добавила она, является грубым нарушением.

"Давайте не будем нарушать решения нашего государства, чтобы пандемия коронавируса завершилась как можно скорее. Каждый из нас должен соблюдать требования закона о полиции для здоровья нашей страны и людей. Полиция защищает нас и нашу жизнь, злоупотребления являются недопустимыми", - подытожила Махира Амиргусейнова.

Напомним, 7 июня при задержании сотрудниками полиции нарушителя правил карантинного режима во дворе одного из жилых домов в Ясамальском районе столицы группа жильцов здания начала бросать с балконов и окон своих квартир различные предметы в полицейских и оскорблять их. Несмотря на это, сотрудники полиции проявили выдержку и приняли административные меры в отношении нарушителя карантинного режима.

Абдул Керимханов