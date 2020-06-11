https://news.day.az/society/1243398.html В Баку закрылась известная клиника
В Баку закрылась известная клиника
В Баку закрылся известный центр здоровья "Intermed".
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, инвесторы могут предъявить свои претензии и требования по адресу: проспект Гейдара Алиева, 115.
Напомним, что ООО "Intermed" было зарегистрировано в 2002 году. Его уставный капитал составляет 101,2 тысячи манатов.
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