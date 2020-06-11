В Баку закрылась известная клиника

В Баку закрылся известный центр здоровья "Intermed".

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, инвесторы могут предъявить свои претензии и требования по адресу: проспект Гейдара Алиева, 115.

Напомним, что ООО "Intermed" было зарегистрировано в 2002 году. Его уставный капитал составляет 101,2 тысячи манатов.