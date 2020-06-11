https://news.day.az/society/1243408.html У жителя Астары изъяли более 6 кг марихуаны
У жителя Астары изъяли более 6 кг марихуаны
В Астаре задержан мужчина, подозреваемый в культивации и сбыте наркотических средств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате проведенных сотрудниками Астаринского районного отделения полиции мероприятий во дворе дома, принадлежащего жителю села Машхан Мирали Баширову, обнаружены и изъяты 18 кустов конопли.
Также в ходе осмотра двора дома М.Баширова обнаружено и изъято 6,1 кг марихуаны.
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