https://news.day.az/society/1243409.html Легковушка столкнулась с грузовиком в Хачмазе - много раненых
Легковушка столкнулась с грузовиком в Хачмазе - много раненых
Сегодня утром на территории Хачмазского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Гяндоб-Ялама, на территории города Хачмаз.
В результате столкновения грузовика марки "Газель" с автомобилем марки Daewoo 5 человек получили различные телесные травмы. Они доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу.
После оказания медицинской помощи пострадавшие были выписаны домой.
Ведется расследование.
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