Легковушка столкнулась с грузовиком в Хачмазе

Сегодня утром на территории Хачмазского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Гяндоб-Ялама, на территории города Хачмаз.

В результате столкновения грузовика марки "Газель" с автомобилем марки Daewoo 5 человек получили различные телесные травмы. Они доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу.

После оказания медицинской помощи пострадавшие были выписаны домой.

Ведется расследование.