https://news.day.az/society/1243434.html Сильный пожар у Джейранбатанского водохранилища - привлечены вертолеты
Сильный пожар у Джейранбатанского водохранилища - привлечены вертолеты
В Джейранбатане начался пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС Азербайджана, на горячую линию "112" поступила информация о том, что вокруг Джейранбатанского водохранилища на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района горят высохшая трава и кустарники.
Как сообщила руководитель пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Гюльчин Мехтиева, к тушению пожара привлечены 2 вертолета Авиационного отряда МЧС, а также пожарные бригады и техника Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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