Сильный пожар у Джейранбатанского водохранилища

В Джейранбатане начался пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС Азербайджана, на горячую линию "112" поступила информация о том, что вокруг Джейранбатанского водохранилища на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района горят высохшая трава и кустарники.

Как сообщила руководитель пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Гюльчин Мехтиева, к тушению пожара привлечены 2 вертолета Авиационного отряда МЧС, а также пожарные бригады и техника Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.