https://news.day.az/society/1243441.html Работа бакинского метро будет временно приостановлена
Работа бакинского метро будет временно приостановлена
Работа бакинского метро будет временно приостановлена.
Как передает Day.Az, причиной этого является введение двухдневного жесткого карантинного режима.
Напомним, что с 00.00 14 июня в Баку, Гяндже, Сумгайыте, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах до 06.00 16 июня вводится режим жесткого карантина.
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