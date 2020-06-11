Работа бакинского метро будет временно приостановлена

Работа бакинского метро будет временно приостановлена.

Как передает Day.Az, причиной этого является введение двухдневного жесткого карантинного режима.

Напомним, что с 00.00 14 июня в Баку, Гяндже, Сумгайыте, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах до 06.00 16 июня вводится режим жесткого карантина.