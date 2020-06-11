В Азербайджане завершились сегодняшние выпускные экзамены

Завершились выпускные (приемные) экзамены по общему (9 лет) и полному (11 лет) среднему образованию в ряде городов и районов Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В сегодняшних экзаменах планировалось участие 17 021 человека (всего 42 618 учащихся (абитуриентов) за два дня экзаменов).

Вчерашние и сегодняшние экзамены были проведены в школах Хатаинского района Баку, Сумгайыта (часть абитуриентов), Газахского, Шекинского, Гекчайского, Агдашского, Гусарского, Джалилабадского, Гобустанского, Геранбойского, Гекгельского, Дашкесанского, Сальянского, Саатлинского, Агджабединского, Бейлаганского, Бардинского (часть абитуриентов), Сиязаньского, Хызынского районов и других территориях.

Следующие выпускные экзамены будут проведены 18 и 19 июня в Гарадагском районе Баку, Геранбойском, Гекгельском, Сабирабадском, Сальянском, Товузском, Гедабейском, Лянкяранском, Лерикском, Агдамском, Бейлаганском, Гаджигабульском и других районах.