Группы дошкольной подготовки окончили свыше 100 тысяч детей

В 2019-2020 учебном году охват дошкольного обучения детей в возрасте 5 лет за счет государственного бюджета в общеобразовательных учреждениях составил почти 80%. Более 100 тыс. детей обучались в подготовительных дошкольных группах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в этом учебном году в 33 районах и городах 6212 детей в возрасте 3 и 4 лет завершили обучение в 321 дошкольной группе при общинах.

В период пандемии в рамках проекта "Развитие дошкольного образования в общинах" при финансовой поддержке UNICEF на телеканале "Mədəniyyət" транслировались телеуроки "Oynayırıq və öyrənirik".