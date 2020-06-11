Уволен руководящий состав этого отдела полиции в Азербайджане - СПИСОК
Руководство Агстафинского районного отдела полиции (РОП) освобождено от должности.
Как передает Day.Az, заместитель начальника оперативного отдела полиции Ильхам Каримов, заместитель начальника службы Джабир Алескеров, командир пост-патрульной службы Габиль Алескеров, главный следователь Рашад Магеррамов и начальник управления полиции Кочвалили Вугар Мамедли были освобождены от должности.
Напомним, что начальник Агстафинского РОП Эльсевяр Асланов был освобожден от занимаемой должности.
В декабре 2019 года в результате проведенной Службой государственной безопасности (ГПС) операции был арестован глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев.
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