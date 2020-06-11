TƏBİB обратилось к получающим медицинское образование студентам и резидентам

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к студентам и резидентам.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, в обращении говорится:

"Дорогие студенты и резиденты!

Если вы хотите оказать поддержку нашему государству и самоотверженным врачам в борьбе с коронавирусом, то можете присоединиться к нам, зарегистрировавшись по ссылке.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGcImK3EogaAB2CTW186RbhvrvtHExLDMffxRhE_bR3kdsOA/viewform

Волонтерами могут стать только студенты III, IV , V и VI курсов и резидентуры.

Волонтерская деятельность будет осущестляться как в офисах, так и в больницах".