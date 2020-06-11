https://news.day.az/society/1243485.html TƏBİB обратилось к получающим медицинское образование студентам и резидентам
TƏBİB обратилось к получающим медицинское образование студентам и резидентам
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к студентам и резидентам.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, в обращении говорится:
"Дорогие студенты и резиденты!
Если вы хотите оказать поддержку нашему государству и самоотверженным врачам в борьбе с коронавирусом, то можете присоединиться к нам, зарегистрировавшись по ссылке.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGcImK3EogaAB2CTW186RbhvrvtHExLDMffxRhE_bR3kdsOA/viewform
Волонтерами могут стать только студенты III, IV , V и VI курсов и резидентуры.
Волонтерская деятельность будет осущестляться как в офисах, так и в больницах".
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