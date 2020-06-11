https://news.day.az/society/1243491.html В Баку ожидается аномальная жара - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку ожидается аномальная жара - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
13 и 14 июня максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах достигнет 42 градусов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
Днем 13 и 14 июня на Абшеронском полуострове ожидается повышение температуры до 40 градусов, что будет неблагоприятно для большинства населения и рискованно для метеозависимых людей. Днем не рекомендуется долго оставаться на открытом воздухе.
С завтрашнего вечера и до воскресного полудня в ряде северных и западных районов пойдут ливневые дожди, выпадет град. В некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные сели.
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